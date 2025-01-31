الانتهاء من اختبارات تشغيل ورش صيانة "المونوريل" بالعاصمة الإدارية
انتهت شركة الستوم بالتعاون مع هيئة الانفاق من لاختبارات الخاصة ببدء التشغيل لورش صيانة بواجى المونوريل وذلك بورش المونوريل بشرقى العاصمة الادراية.
وانتهى فريق عمل شركة " الستوم " من اختبارات انشاء واختبارات وتشغيل ورشة صيانة " البوجي " الخاص بقطارات مشروع مونوريل " شرق النيل " والتى تقع بورشة العمرات والصيانات شرق العاصمة الإدارية..
يتكون مسار مونوريل شرق النيل من 22 محطة وبطول 56 كم , ويبدأ بمحطة " الاستاد " بجوار بوابة استاد العاصمة ومحطة المترو وينتهي بمحطة " مدينة العدالة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا