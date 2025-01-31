الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

اعترافات الطفلة المتهمة بقتل شقيقها بأوسيم: هددني بإخبار والدي بمشاهدة الأفلام الإباحية

مصرع طفل، فيتو
مصرع طفل، فيتو

تباشر نيابة أوسيم التحقيق في مقتل طفل على يد أخته بعدما هددها بإخبار والدها بمشاهدتها لأفلام إباحية، حيث خنقته حتى الموت وادعت سقوطه.

وأفاد والدا الطفل خلال التحقيقات بأنهما عقب عودتهما للمنزل فوجئا بأخبار ابنتهما "رحمة" 17 سنة، بوفاة شقيقها عقب سقوطه من أعلى السلم.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة الفتاة بما أسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي بوجود آثار خنق برقبة شقيقها ووجود شبهة جنائية، فاعترفت بارتكاب الواقعة.

 

اعترافات المتهمة بقتل شقيقها في الجيزة


وأقرت المتهمة بأنها أثناء مشاهدتها فيلما إباحيا داخل غرفتها تسلل شقيقها المجني عليه للغرفة، وشاهدها في ذلك الوضع وقام بتهديدها وأخبرها بأنه سوف يبلغ والدها "هقول لبابا"، حاولت الفتاة إقناعه بعدم إخبار والديها، ولكن دون جدوى، فقامت بخنقه بـ تيشرت، وادعت سقوطه من السلم وتعلقه من ملابسه بسيخ حديدي بحافة السلم لإبعاد الشبهة عن نفسها.

 

بلاغ بمصرع طفل في أوسيم 

 

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "أحمد" 10 سنوات، به آثار خنق وادعاء سقوط من أعلى السلم على غير الحقيقة ومقيم بدائرة المركز.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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