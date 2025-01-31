الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة في الفسطاط الجديدة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد  حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار مكون من 11 طابقا في الفسطاط الجديدة بمنطقة مصر القديمة دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بالفسطاط الجديدة


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا بالحادث بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط حريق شقة سكنية بالقسطات الجديدة  لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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