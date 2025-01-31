العناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص من الموت بعد سقوط أسانسير في أوسيم

أصيب 5 أشخاص في حادث سقوط أسانسير من الطابق الثالث، لعقار سكني بشارع جراج الشيخ خلف نقطة بشتيل بـ منطقة أوسيم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بسقوط أسانسير من الطابق الثالث داخل عقار سكني بشارع جراج الشيخ خلف نقطة بشتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتمكن رجال الأمن من استخراج 5 أشخاص مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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