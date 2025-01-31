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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 24

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 24، فيتو

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 24.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 24

محمد صلاح ليفربول 19 هدفًا
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 18 هدفًا
أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفًا
كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا
بريان مبيومو برينتفورد 14 هدفًا
كريس وود نوتينغهام فورست 14 هدفًا
جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفًا
يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

وتنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المنتظر أن تشهد الجولة قمة بين آرسنال ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي 

نوتينجهام فورست ضد برايتون - 2:30 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

نيوكاسل ضد فولهام - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

إيفرتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

إيبسويتش تاون ضد ساوثهامبتون - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

بورنموث ضد ليفربول - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

وولفرهامبتون ضد أستون فيلا - 7:30 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس - 4:00 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

برينتفورد ضد توتنهام - 4:00 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

أرسنال ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

تشيلسي ضد وست هام - 10:00 مساءً - الاثنين 3 فبراير 2025

 

ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة قبل إنطلاق الجولة الـ 24 مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 24

1- ليفربول  53 نقطة 
2- آرسنال  47 نقطة 
3- نوتينجهام فورست  44 نقطة 
4- مانشستر سيتي  41 نقطة 
5- نيوكاسل يونايتد  41 نقطة 
6- تشيلسي  40 نقطة 
7- بورنموث  40 نقطة 
8- أستون فيلا  37 نقطة 
9- برايتون  34 نقطة 
10- فولهام  33 نقطة 
11- برينتفورد  31 نقطة 
12- مانشستر يونايتد 29 نقطة  
13- كريستال بالاس  27 نقطة  
14- وست هام يونايتد  27 نقطة 
15- توتنهام هوتسبير  24 نقطة 
16- إيفرتون  23 نقطة 
17- ليستر سيتي  17 نقطة 
18- وولفرهامبتون  16 نقطة 
19- إبسويتش تاون  16 نقطة 
20- ساوثهامتون  6 نقاط 

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