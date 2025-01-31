مرموش يواجه الملكي، موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

أسفرت قرعة ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وستكون مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد في ملحق الاتحاد أحد يومي 11 أو 12 فبراير المقبل بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو بيرنابيو أحد يومي 18، 19 من الشهر ذاته.

وسيكون عمر مرموش جاهزا للمشاركة في المباريات بداية من الملحق حيث يحق لناديه قيده في القائمة الأوروبية بعد انضمامه له في انتقالات يناير.

قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج ملحق المؤهل لدوري الستة عشر لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

باريس سان جيرمان ضد بريست

بنفيكا ضد موناكو

ايندهوفن ضد يوفنتوس

ميلان ضد فينورد

بايرن ميونيخ ضد سيلتك

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

أتالانتا ضد كلوب بروج

بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا قام بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وأصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 مرحلة خروج المغلوب.

وستقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي 11 و12 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

نظام قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

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