منافسة رباعية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر يناير في البريميرليج.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في الدوري

1. بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي.



2. ميكل أرتيتا- مدرب أرسنال.



3. إد هاو - مدرب نيوكاسل يونايتد.



4. أندوني إيراولا- مدرب بورنموث.

هذه الأسماء تمثل مدربين حققوا أداءً مميزًا مع فرقهم خلال شهر يناير.

جوارديولا وأرتيتا معروفان بأدائهما القوي مع مانشستر سيتي وأرسنال على التوالي، بينما حقق هاو وإيراولا نتائج إيجابية مع نيوكاسل وبورنموث.

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