بن شرقي صفقة أحدثت ضجة في الوسط الرياضي.. المغربي رابع أجنبي يمثل قميصي الأهلي والزمالك.. واللاعب الـ 34 في صفوف القطبين بشكل عام

فجر النادي الأهلي مفاجأة مدوية لكافة مشجعي ومتابعي الكرة المصرية عقب إعلانه عن تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع فريق الريان القطري.

جاءت الضجة الكبيرة للصفقة فور إعلان الأهلي عنها كون المغربي بن شرقي قد لعب في صفوف نادي الزمالك الغريم التقليدي للقلعة الحمراء.

وعادة ما تكون تلك النوعية من الصفقات تحقق الضجة الواسعة في الوسط الرياضي خاصة بين جماهير القطبين.

وشهدت الكرة المصرية العديد من انتقالات اللاعبين بين القطبين الأهلي والزمالك، والتي دائما ما تكون صاحبة ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، وعلي سبيل المثال صفقة أشرف بن شرقي لاعب الأبيض السابق والمنضم حديثا إلى صفوف الأهلي والتي أثارت ضجة كبيرة بين مشجعي الكرة المصرية.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة لاعبون لعبوا للنادي الأهلي والزمالك على مدار التاريخ.

لاعبون ارتدوا قميص الأهلي والزمالك

وعلى مدار التاريخ لعب 34 لاعب في صفوف الأهلي والزمالك من ضمنهم أشرف بن شرقي أخر المنضمين للقائمة والتي جاءت كالتالي:

1.جمال عبد الحميد.

2. حسين حجازي.

3. رضا عبد العال.

4. أيمن شوقي.

5. إبراهيم سعيد.

6. مجدي طلبة.

7. حسام حسن.

8. إبراهيم حسن.

9. طارق السعيد.

10. نادر السيد.

11. محمد عبد الجليل.

12. إسلام الشاطر.

13.أحمد فيليكس.

14. معتز إينو.

15. محمد صديق.

16. هاني العجيزي.

17. حسن مصطفى.

18. عصام الحضري.

19. حسين ياسر المحمدي.

20. شريف أشرف.

21. محمد عبد الله.

22. أحمد حسن.

23. دومينيك دا سيلفا.

24. أحمد حمودي.

25. مؤمن زكريا.

26. صبري رحيل.

27. محمود كهربا.

28. ياسر إبراهيم.

29. إمام عاشور.

30. ناصر ماهر.

31. عبد الله السعيد.

32. أحمد حمدي.

33. أحمد رضا.

34. أشرف بنشرقي.



لاعبون أجانب لعبوا لـ الأهلي والزمالك

وعلى مدار التاريخ شهدت الكرة المصرية 4 لاعبين أجانب مثلوا قميص الأهلي والزمالك وهم أحمد فيلكس ودومينيك دا سيلفا وحسين ياسر المحمدي وآخرهم أشرف بن شرقي.

و لعب اللاعب الغاني أحمد فيليكس في منتصف التسعينيات مع النادي الأهلى قبل أن يعود مرة أخرى إلى القاهرة ولكن عبر بوابة نادي الزمالك في مطلع الألفية، أحرز فيليكس هدفين في مباريات القمة بقميص الأهلي في شباك الزمالك ولم يحرز أي هدف مع الزمالك في شباك الأهلي.

ولعب اللاعب السنغالي دومينيك دا سيلفا مع الأهلي في عام 2011 قبل أن ينتقل بعدها إلى صفوف نادي الزمالك في عام 2012، وأحرز دومينيك دا سيلفا هدف واحد في مباريات القمة مع الأهلي في شباك الزمالك ولم يحرز أي أهداف مع الزمالك في شباك الأهلي.

ولعب اللاعب القطري حسين ياسر المحمدي في صفوف الأهلي في الفترة بين عامي 2008 وحتى عام 2010 وانتقل بعدها إلى صفوف الزمالك وبالتحديد في عام 2011 وأحرز هدفين مع الزمالك في شباك الأهلي ولم يحرز أي أهداف مع الأهلي أمام الزمالك.

وكان اخرهم أشرف بن شرقي المنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي حيث لعب للزمالك في الفترة من 2019 لـ 2022 حيث شارك مع الفريق في 109 مباراة أحرز خلالها 41 هداف وصنع 28، بينما لم يشارك المغربي نع الأهلي في أي مبارة حتي الان.

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