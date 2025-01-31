الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

التعاون يتعادل سلبيا مع الفيحاء في الدوري السعودي

التعاون
التعاون

انتهت مباراة  فريق الفيحاء مع نظيره التعاون بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025. 

تشكيل التعاون أمام الفيحاء 

ترتيب الفريقين في دوري روشن السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق التعاون المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حيث خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مناسبات، وسجل 18 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا. أما الفيحاء، فيتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 27 هدفًا.

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الفيحاء التعاون دوري روشن السعودي

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