الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

الدوري المصري، طلائع الجيش يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي

الإسماعيلي وطلائع
الإسماعيلي وطلائع الجيش

الدوري الممتاز، خطف فريق طلائع الجيش فوزا صعبا من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم  على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري 

الإسماعيلي وطلائع الجيش

ونجح مروان حمدي في تسجيل هدف التقدم للإسماعيلي في الدقيقة السادسة من  الشوط الأول.

وفي الدقيقة 14 أحرز جودوين شيكا هدفا لصالح طلائع الجيش، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على كريم طارق.

وفي الدقيقة 24 أطلق عماد فتحي لاعب طلائع الجيش تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها تمر بعيدة

وسجل جودين شاكا هدف الطلائع الاول في الدقيقة 53، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق رجب عمران من ركلة جزاء في الدقيقة 88. 

ترتيب الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 15 نقطة. 

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش 

وكان حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أعلن عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش 

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل
الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر
الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى
الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

البدلاء: كمال السيد، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، ابراهيم عبد العال، عمر القط، علي الملواني، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت.

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