المصري يختتم تدريباته بالقاهرة استعدادًا لمواجهة زد في الدوري الممتاز (صور)

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مرانه الأساسي، مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي للكلية الحربية، وذلك في إطار استعداداته لمواجهة فريق زد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة المصري وزد



يحل المصري ضيفًا على فريق زد في لقاء مرتقب، والمقرر إقامته في تمام الرابعة عصر السبت المقبل على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة المقبلة من المسابقة المحلية.



ومن المقرر أن ينتظم الفريق البورسعيدي في معسكر مغلق بمدينة السويس غدًا الجمعة، استعدادًا للمباراة، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لمواصلة عروضه القوية في الدوري الممتاز.



الدوري المصري، تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري الممتاز بمواجهات قوية على رأسها لقاء بيراميدز والزمالك في قمة الجولة.

وتبدأ الجولة الـ 11 من الدوري المصري بمواجهة تجمع بين الإسماعيلي وطلائع الجيش غدًا الجمعة، كما يلتقي الجونة ضد حرس الحدود في نفس التوقيت الرابعة عصرا، بينما يلتقي بيراميدز ضيفه الزمالك في تمام السابعة مساء.

وتقام 4 مواجهات بعد غد السبت، تبدأ بلقاء إنبي والبنك الأهلي، كما يلتقي زد إف سي مع ضيفه المصري البورسعيدي ويواجه بتروجت ضيفه الاتحاد السكندري، كما يلتقي فاركو أمام غزل المحلة.

وتختتم منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري يوم الأحد بمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد سموحة ومودرن سبورت ضد الأهلي.

المصري وإنبي

الدوري المصري، وحقق فريق المصري فوزا صعبا أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم المصري البورسعيدي بالهدف الأول عن طريق عمرو السعداوي في الدقيقة 22، ثم تعادل أحمد أمين أوفا لإنبي في الدقيقة 28.

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