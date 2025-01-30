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رياضة

رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز

رابطة الأندية،فيتو
رابطة الأندية،فيتو

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ10 وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري الممتاز ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

 

مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا:

إيقاف محمد علي بن حموته لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

 

مباراة حرس الحدود ومودرن سبورت:

توقيع غرامة مالية على فريق حرس الحدود قيمتها 10000 ألاف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق الى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني لمدة خمس دقائق.

 

مباراة المصري وانبي:

منع دكتور محمود مسعد الشحات طبيب فريق المصري من مرافقة الفريق لمدة مباراة واحدة وتوجيه لفت نظر له وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 15000 ألاف جنيه وذلك بسبب الطرد والأعتراض على حكم المباراة.

 

البنك الأهلي وبتروجيت:

إيقاف محمود صابر محمد لاعب فريق البنك الأهلي  مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

 

مباراة سموحة وزد أف سي:

إيقاف دوكوا فرانشكو دودو لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

 

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

 

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ 11 ويليه الزمالك والأهلي ولكل منهما 20 نقطة.

وتنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري الممتاز بمواجهات قوية على رأسها لقاء بيراميدز والزمالك وتختتم الجولة بمواجهة الأهلي مع مودرن سبورت.

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 11

1- بيراميدز 21 نقطة
2- الزمالك 20 نقطة
3- الأهلي 20 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة
5- المصري البورسعيدي 18 نقطة
6-  بتروجيت 16 نقطة  
7- البنك الأهلي 14 نقطة 
8- زد اف سي 13 نقطة 
9- الاتحاد السكندري 13 نقطة 
10- الإسماعيلي 12 نقطة 
11- حرس الحدود 12 نقطة 
12- فاركو 12 نقطة 
13- طلائع الجيش 12 نقطة
14- سموحة 11 نقطة
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- مودرن سبورت 7 نقاط
18- الجونة 6 نقاط

 

 

 

جدول ترتيب

 

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