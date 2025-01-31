يقلع أظافر الأطفال، من هو عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ويده الباطشة في درعا؟

ألقت قوات الأمن السورية التابعة للإدارة الجديدة، اليوم الجمعة، القبض على ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في المحافظة الجنوبية سابقا عاطف نجيب.

الأمن السوري يعتقل عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد



وأظهرت صور اعتقال عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد، في اللاذقية، اليوم الجمعة، يرتدي قبعة سوداء على رأسه، والتحفظ عليه داخل سيارة للأمن على ما يبدو، وذلك بعد 14 عامًا كاملة من حرب طاحنة انطلقت شرارتها من درعا.

جرائم نجيب الوحشية مع الأطفال

يشار إلى أن عاطف نجيب، ابن خالة الأسد، متهم بارتكاب جرائم مروعة بينها اقتلاع أظافر الأطفال في بداية الثورة السورية، وهو ما تسبب أصلا بتفجر الأوضاع.

وعام 2011، تجرأ أطفال من محافظة درعا جنوب البلاد، وكتبوا على حائط مدرستهم عبارة "إجاك الدور يا دكتور"، ولم يتخيلوا يومها أن تلك الكلمات ستشعل نار حرب لم تنطفئ في سوريا سنوات، وقتها اعتقلت قوات الأمن السورية في عهد الأسد الأطفال، وأصدرت تعليمات لابن خالة الأسد، عاطف نجيب بتعذيبهم، فاقتلع أظافرهم وقتلهم.

عاطف نجيب، فيتو

كما يستذكر السوريون أيضا كيف أن وفدًا ضم وجهاء من مدينة حمص التي انتفضت هي الأخرى نصرة لأهالي درعا، قد خرج والتقى الأسد في العام نفسه، ناصحًا إياه بتسليم عاطف نجيب لأهالي درعا آملا بإصلاح الوضع، لكن الرئيس الهارب رفض حينها.

من هو عاطف نجيب وعلاقته ببشار الأسد؟

ويعرف عاطف نجيب ابن خالة رأس النظام السابق، بأنه ضابط عسكري سوري يحمل رتبة عميد، سبق وأن ترأس الأمن السياسي في مدينة درعا حتى عام 2011، بعد أن تطوع بالكلية الحربية وتخرج فيها برتبة ملازم.

أعلن مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على رئيس فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا سابقا عاطف نجيب.

وذكر مصطفى كنيفاتي أنه "في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، والذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا".

وأضاف كنيفاتي: "يعتبر نجيب من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

خريطة طريق الحكم الجديد



وخلال الأسبوع الماضي، تواصلت حملات التمشيط في سوريا بحثًا عن مستودعات أسلحة وتجار مخدرات، ومن وصفوا بفلول النظام السابق، ممن رفضوا تسليم سلاحهم، وشملت عدة مناطق.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد أكد في أول كلمة يوجهها للشعب السوري بعد توليه المنصب أمس الخميس، على أن خريطة طريق الحكم الجديد تشتمل على "أوليات المرحلة الانتقالية"، من بينها تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين، وفرض سيادة الأراضي السورية تحت سلطة واحدة، وبناء مؤسسات قوية للدولة، وإرساء دعائم اقتصاد قوي، وغيرها من الأولويات.

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