الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

متهم بجرائم مروعة بحق الأطفال، القبض على ابن خالة بشار الأسد باللاذقية

عاطف نجيب، فيتو
عاطف نجيب، فيتو

أعلن مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، اليوم  الجمعة، عن إلقاء القبض على رئيس فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا سابقا عاطف نجيب.

القبض على عاطف نجيب 

وذكر مصطفى كنيفاتي أنه " في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، والذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا".

وأضاف كنيفاتي: "يعتبر نجيب من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد 

وتجدر الإشارة إلى أن عاطف نجيب هو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد ومتهم بجرائم كثيرة من بينها اقتلاع أظافر الأطفال بداية الثورة السورية، وارتكب جرائم مروعة بحق الأطفال.

ومنذ عزل بشار الأسد بدأت القيادة السورية الجديدة في ملاحقة فلول النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري.

 

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عاطف نجيب القبض على عاطف نجيب درعا محافظة اللاذقية بشار الأسد

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