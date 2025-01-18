السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أصالة: متحمسة لزيارة سوريا ورؤية أصدقائي الفنانين بعد سقوط نظام بشار الأسد

الفنانة أصالة، فيتو
الفنانة أصالة، فيتو

أصالة، كشفت الفنانة السورية أصالة، عن شوقها وتحمسها لرؤية عدد من الفنانين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد.

رؤية دريد لحام 

وقالت الفنانة أصالة نصري:"متحمسة أشوف أصحابي من سوريا وهاموت لرؤية دريد لحام، وأمل عرفة، ومشتاقة أشوف مكسيم خليل".

رؤية باسم ياخور

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركتها في حفل "جوي أووردز":"أحب أشوف كل الفنانين السوريين ومنهم باسم ياخور".

وأكدت:"هانزل سوريا قريبا ولكني أرتب تكون عودتي على قد الشوق.
 

النسخة الخامسة من "جوائز صنّاع الترفيه" JOY AWARDS


ويُبث الحفل الذي يحضره تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيرًا.

ويشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.


و يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق  JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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