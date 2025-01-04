اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في ريف درعا بسوريا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي بسوريا شهدت اشتباكات عنيفة بين مجموعات محلية مسلحة.

اشتباكات في ريف درعا الشمالي

وأدت الاشتباكات إلى سقوط قتيل على الأقل ، إضافة إلى إصابة أحد أفراد غرفة عمليات الجنوب، التي أرسلت رتلًا عسكريًا لوقف الاشتباكات في درعا.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات اندلعت في ريف المحافظة منذ ساعات، وأنها توقفت بعد وصول الرتل التابع لغرفة عمليات الجنوب.

مجموعة الهيمد تشن هجوما مفاجئا

ومن جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات جرت بين مجموعة يتزعمها محسن الهيمد، ومجموعة كان يقودها سابقًا المدعو وليد الزهرة الذي قتل في اشتباكات مع قوات النظام السابق في عام 2020.

وبحسب ما أورد المرصد فقد شن عناصر مجموعة "الهيمد" هجوماَ باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، بما فيها مضادات أرضية، ما أدى إلى حالة من التوتر والذعر بين الأهالي الذين وُجهت لهم مناشدات بعدم التنقل داخل أحياء المدينة.

وأوضح بيان المرصد أن مجموعة "الهيمد" تتهم بالارتباط بالمخابرات العسكرية التابعة لنظام الرئيس المعزول بشار الأسد وبارتكاب انتهاكات جسيمة سابقا بحق المدنيين في الصنمين، من عمليات قتل وخطف.

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