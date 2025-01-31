ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تواجه الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد، في 16 مباراة بجميع البطولات، استطاع الفارس الأبيض الفوز في 8 مباريات، فيما فاز بيراميدز في مباراتين، وحسم التعادل 6 مباريات.

أشرف بن شرقي الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك وبيراميدز

ويعد أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، هو هداف مواجهات الزمالك وبيراميدز عبر التاريخ بواقع 4 أهداف.

ويأتي خلف بن شرقي، كل من محمود علاء ومصطفى محمد لاعبا الزمالك السابقين برصيد 3 أهداف.

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