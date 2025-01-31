الدوري المصري، الإسماعيلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف مروان حمدي

الدوري الممتاز، تقدم فريق الإسماعيلي بهدف دون رد أمام نظيره طلائع الجيش بالشوط الأول في اللقاء الذي يقام بينهما الآن على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري

الإسماعيلي وطلائع الجيش

ونجح مروان حمدي في تسجيل هدف التقدم للإسماعيلي في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 14 أحرز جودوين شيكا هدفا لصالح طلائع الجيش، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على كريم طارق.

وفي الدقيقة 24 أطلق عماد فتحي لاعب طلائع الجيش تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها تمر بعيدة

ترتيب الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري

ويسعى الدراويش إلى تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر برصيد 12 نقطة

وفي المقابل، يدخل طلائع الجيش المباراة وعينه على الثلاث نقاط لتعزيز موقعه، إذ يحتل المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، ايريك تراورى، مروان حمدى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

البدلاء: كمال السيد، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، ابراهيم عبد العال، عمر القط، علي الملواني، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت.

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