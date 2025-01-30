الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

الزمالك ينهي خلال أيام إجراءات سفر المثلوثي إلى ألمانيا

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

 يحاول مسئولو نادي الزمالك إنهاء إجراءات سفر حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له غدا الجمعة، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة 

 وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك يفوز على الجونة برباعية في الدوري الممتاز 

وحقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الاثنين الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. 

 

وسجل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 7 من  اللقاء، ثم تعادل الجونة عن طريق أحمد حسام في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفين في عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 64 وعبدالله السعيد في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90+5 يسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الرابع، بعد عرضية رائعة من نبيل عماد دونجا سددها الجزيري قوية داخل مرمى الجونة.

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