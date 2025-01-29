4 ملفات مهمة تنتظر الحسم من مجلس إدارة نادي الزمالك

يعيش مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الراهن تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لضمان استقرار الفريق وتحقيق تطلعات جماهيره

وتستعرض فيتو أربعة ملفات مهمة تشغل بال الإدارة وتنتظر الحسم، وهي كالتالي:

ملف تجديد عقود اللاعبين، وعلى رأسهم أحمد مصطفى “زيزو”

يعد ملف تجديد عقود اللاعبين أحد أهم الملفات التي تحتاج إلى اهتمام عاجل من مجلس إدارة الزمالك، أبرز هذه الملفات هو تجديد عقد النجم أحمد مصطفى “زيزو”، الذي يعد من أبرز لاعبي الفريق في السنوات الأخيرة.

زيزو قدم مستويات رائعة وأصبح أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة الفريق، لكن هناك مخاوف من أن يدخل الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب، خاصة مع اقتراب نهاية عقده، عدم تجديد عقد زيزو في الوقت الراهن قد يؤدي إلى رحيله إلى المنافس التقليدي، مما يعني خسارة لاعب مؤثر في الهجوم، يتطلب الأمر اتخاذ خطوة سريعة للحفاظ على هذا اللاعب الكبير وإغلاق باب المفاوضات مع الأندية الأخرى.

ملف صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة

من الملفات التي تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية والبدنية للاعبين، هو ملف صرف المستحقات المالية المتأخرة، يعاني العديد من لاعبي الزمالك من تأخير في صرف مستحقاتهم المالية، وهو ما يؤثر سلبًا على تركيزهم وأدائهم داخل الملعب.

في الوقت الذي يحتاج فيه الفريق إلى الاستقرار المالي لضمان الأداء الجيد، فإن تأخير مستحقات اللاعبين يخلق حالة من التوتر داخل الفريق، المجلس مطالب باتخاذ إجراءات فورية لصرف هذه المستحقات وضمان استقرار الأجواء داخل النادي.

ملف تدعيم الفريق بصفقات سوبر للمنافسة على البطولات

على الرغم من المستوى الفني الجيد الذي يقدمه الفريق، إلا أن جماهير الزمالك تنتظر تدعيم الفريق بصفقات سوبر من أجل المنافسة الحقيقية على البطولات المحلية والقارية

مع بداية كل موسم، تطالب الجماهير بضم لاعبين ذوي مستوى عالٍ لتعزيز الخطوط المختلفة للفريق، في السنوات الأخيرة، كان الزمالك يفتقد إلى صفقات قوية قادرة على التأثير بشكل مباشر في المباريات الكبيرة، المجلس مطالب بإبرام صفقات مميزة من أجل تعزيز قوة الفريق وتحقيق النجاح في المسابقات المقبلة.

ملف التخلص من اللاعبين أصحاب المستويات الضعيفة

من أبرز الملفات التي تحتاج إلى الحسم هو التخلص من اللاعبين الذين لم يقدموا المستوى المنتظر منهم، والذين يشكلون عبئًا على الفريق من الناحية المالية والفنية.

وأبرز هؤلاء اللاعبين هم ميشالاك وكوستا وسيدي ندياي ومهاب ياسر، هؤلاء اللاعبون لم يظهروا بمستوى يوازي ما يتقاضونه من أموال، ووجودهم في الفريق يؤثر سلبًا على الميزانية العامة للنادي.

ويجب على مجلس الإدارة العمل على بيع أو إعارة هؤلاء اللاعبين في أقرب وقت ممكن، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على النادي، وتحقيق الاستفادة من الأموال في صفقات أكثر فاعلية.

الخلاصة:

يمر نادي الزمالك بمرحلة حساسة تتطلب قرارات حاسمة من مجلس الإدارة، هذه القرارات تتعلق بتجديد عقود اللاعبين المميزين مثل زيزو، وصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، وتدعيم الفريق بصفقات سوبر، والتخلص من اللاعبين الذين لا يقدمون المستوى المطلوب. في حال تم التعامل مع هذه الملفات بشكل صحيح، سيكون النادي قادرًا على الحفاظ على مكانته المحلية والإقليمية وتحقيق النجاح في المستقبل.

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