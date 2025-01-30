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رياضة

ميلان يخسر أمام دينامو زغرب بثنائية ويتأهل للملحق في دوري الأبطال

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

خسر فريق ميلان من دينامو زغرب الكرواتي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المرحلة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

ميلان ودينامو زغرب

أحرز ثنائية دينامو زغرب مارتن باتورينا في الدقيقة 18 وماركو بباتسا في الدقيقة 69

وأحرز هدف ميلان كريستيان في الدقيقة 52.

 

وبهذه النتيجة يتخطى فريق ميلان مرحلة الدوري من أبطال دوري أبطال أوروبا ويتأهل إلى دور الملحق، محتلا المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، فيما يودع فريق دينامو زغرب البطولة محتلًّا المركز الـ 25 برصيد 11 نقطة.

 

تشكيل ميلان أمام دينامو زغرب

وأعلن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة دينامو زغرب الكرواتي والذي جاء كالتالي:


مينيان، توموري، جابيا، بافلوفيتش، هيرنانديز، موسى، فوفانا، بوليسيتش، راينديرز، لياو، موراتا.

 

ميلان أمام دينامو زغرب

يحتل الروسونيري المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري في أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات متتالية والخسارة في ثلاث مباريات وسجل 13 هدفًا وتلقى 11.

فيما يأتي الفريق الكرواتي في المركز السادس والعشرين برصيد 11 نقطة.

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