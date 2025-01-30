الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

بعد أحمد حسام، الزمالك يقترب من حسم ثاني صفقاته الشتوية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

اقترب نادي الزمالك من حسم ثاني صفقاته في الميركاتو الشتوي للموسم الجاري 2024-2025. 

محمود جهاد لاعب فاركو

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن مسئولي الأبيض اقتربوا من إتمام التعاقد مع فاركو لضم لاعبه محمود جهاد. 

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيتعاقد مع محمود جهاد لتدعيم خط الوسط خاصة بعد رحيل زياد كمال عن صفوف الأبيض وعودته لفريق إنبي. 

 

الزمالك يستعد الإعلان عن ضم مدافع الجونة 

فيما يستعد نادي الزمالك للإعلان عن تعاقده مع أحمد حسام، مدافع الجونة، لمدة 4 مواسم ونصف، ليعزز خط دفاع الفريق.

الصفقة جاءت بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين، حيث يتبقى فقط بعض الرتوش المالية البسيطة لإتمام الاتفاق بشكل رسمي.

أحمد حسام  يعتبر من أبرز المدافعين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، أظهر مستوى مميزًا مع فريقه الجونة، مما دفع الزمالك للتعاقد معه لتعزيز الدفاع بعد إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي.

تعتبر هذه الصفقة إضافة قوية للزمالك في ظل سعيه للحفاظ على استقرار خط دفاعه وتحقيق التوازن في صفوف الفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية في الدوري المصري والكونفدرالية. 

 

 يتمتع أحمد حسام  بقدرات دفاعية مميزة، إضافة إلى تمركزه الجيد في الملعب، مما يجعله خيارًا مثاليًا  للمدير الفني للزمالك كريستيان جروس.

ينتظر جمهور الزمالك الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة بعد التوصل للاتفاق المالي الأخير بين الطرفين، ليصبح أحمد حسام إضافة جديدة للقلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية.

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