الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

رئيس مدينة ديرب نجم يتابع أعمال مشروعات الطرق بالشرقية

محافظ الشرقية: تنفيذ
محافظ الشرقية: تنفيذ حوائط ساندة

 قام المهندس صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية اليوم، بمتابعة تنفيذ أعمال حوائط ساندة على طريق طحا المرج / عودة سالم بطول ٦٠٠ متر .

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التكلفة قد بلغت 12 مليون جنيه 

 وقال سالم إنها بتكلفة  ١٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٩٥%، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف بالطريق لتحسين جودة الخدمات المؤداة للمواطنين.

 

ضرورة متابعة تنفيذ الأعمال باستمرار

 موضحا أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والتى مفادها ضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة. 

 

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إزالة كافة المعوقات 

بالإضافة إلى إزالة كافة المعوقات التي تعطل تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقًًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.

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