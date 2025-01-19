محلى ديرب نجم ينقل كشك كهرباء لتيسير الحركة المرورية بالشرقية

استجاب المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لشكاوى عدد من المواطنين لنقل كشك كهرباء من وسط شارع مدرسة السويدي للغات والذي يتسبب في إعاقة الحركة المرورية عند الدوران ومفارق الطريق وحدوث اختناقات مرورية بتلك المنطقة.

التنسيق مع إدارة الكهرباء بديرب

حيث قام رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة كهرباء ديرب نجم وقسم الإنارة والمتابعة الميدانية برئاسة المركز بنقل كشك الكهرباء من وسط الشارع لمسافة ( 3 ) أمتار بعيدًا عن الشارع الرئيسي، تيسيرًا على حركة السيارات وعبور المواطنين.

الشكر من المواطنين للجهاز التنفيذى

قدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على الإستماع لمطالبهم وسرعة الاستجابة لشكواهم وتنفيذ الحلول الفورية والعمل على راحة المواطنين.

توجيهات المهندس المحافظ

وذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي بالشرقية.

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