ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم اليوم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

التأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية

وذلك للتأكد من التزام أصحابها بـالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تموين قطاع جنوب الشرقية

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قامت حملة تموين قطاع جنوب بشن حملة للمرور على المخابز والأنشطة التجارية بمدينة فاقوس.

ضبط خبز بلدى بـ 35 شيكارة دقيق

تمكنت ضبط مخبز بلدى لتصرفه فى عدد 35 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء بالاضافة الى ضبط 10 طن سماد كبريتات كاليسوم فوسفورية مجهولة المصدر بمخزن مواد علافة وأسمدة وتحرير محضر برقم 418 جنح فاقوس.

ضبط زيت طعام وتحرير محاضر لتجار تموينيين

مشيرا إلى أنه تم ضبط عدد 5 جراكن زيت طعام بإجمالي وزن 100 كجم مجهول المصدر وتحرير محضر برقم 419 جنح فاقوس.هذا وقد تم تحرير المحاضر رقم 422 /423 / 420 / 421 ضد تجار تموينين لعدم مزاولة النشاط المنوط بهم على الوجه المعتاد ولعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.