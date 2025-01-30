نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بتوفير السلع بأسعار مناسبة استعدادًا لشهر رمضان

أكد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية،على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة، وتعزيز التنسيق لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية، استعدادا لشهر رمضان.



اتخاذ حزمة من الإجراءات والآليات لضمان توفير السلع

ولفت نائب محافظ الإسماعيلية، إلى حتمية اتخاذ حزمة من الإجراءات والآليات لضمان توافر تلك السلع من خلال التوسع في إقامة المعارض لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة ومقبولة للمواطنين.

توفير عدد من الأماكن المقترحة

وطالب نائب محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بدراسة توفير عدد من الأماكن المقترحة لإقامة معارض لمستلزمات رمضان في كافة مراكز المحافظة.

ووجه نائب محافظ الإسماعيلية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتوسع في إقامة منافذ بيع بالتنسق مع مسؤولي الجهات المختصة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأمان وسيارات التموين بجانب منظمات المجتمع المدني من الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية لتغطية المناطق والقرى على مستوى محافظة الإسماعيلية.

كما وجه نائب محافظ الإسماعيلية، إدارة التموين بتكثيف الحملات التموينية المشتركة مع مديريات الصحة والطب البيطري ومباحث التموين ومراقبة الأغذية على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز البلدية، لمتابعة انتظام وسير العمل بها وإعداد تقرير أسبوعي بتلك الحملات، وكذلك متابعة أعمال المطاحن للتأكد من توافر وجودة أرصدة الدقيق، بجانب المرور الميداني على مستودعات البوتاجاز تجنبًا لحدوث اختناقات خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك وزيادة الطلب على أسطوانات الغاز خلال تلك الفترة.



اجتماع لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان

وكان قد عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة خطة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومواجهة كافة اشكال الغش التجاري والاحتكار، بجانب العمل على التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع، لإتاحة توفير تلك السلع خلال الشهر الفضيل وفي إطار توجيهات اللواء طيار ا.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتخفيف العبء عن كاهل أهالي الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مدير شركة أمان بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.



بدء التجهيز لمعرض اهلا رمضان

وأشار أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية إلى أنه جاري إقامة المعرض الرئيسي بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية خلال شهر فبراير.





وناقش الاجتماع عدة اقتراحات منها، التوسع في إقامة سوق متنقل لليوم الواحد بالإسماعيلية خلال شهر رمضان المعظم للقرى والتوابع والأماكن النائية ومقترح أخر لإقامة أطول مائدة للإفطار الجماعي.

كما ناقش الاجتماع، إقامة عدد من الفعاليات منها إقامة ندوات دينية وأنشطة ترفيهية وثقافية وفنية ودوريات رمضانية للكرة الخماسية ومعارض للحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أنه يتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير وتوزيع مواد غذائية ووجبات ساخنة وقوافل لحوم، ولحوم الأوقاف وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، طبقًا لقواعد البيانات المفيدة لدى مديرية التضامن الاجتماعي بالإدارة الاجتماعية الثمانية؛ وذلك من أجل استهداف أكبر قاعدة من المواطنين المستحقي للدعم.



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