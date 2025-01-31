حتى الأطفال هيشاركوا، المئات بالإسماعيلية يتجهون إلى معبر رفح لرفض تهجير سكان غزة (صور)

غادر المئات من أهالي وشباب محافظة الإسماعيلية، فجر اليوم الجمعة، المحافظة في طريقهم إلى معبر رفع بمحافظة شمال سيناء، وذلك دعمًا منهم للقضية الفلسطينية ورفضا لتجهيز الشعب الفلسطيني وتصفية القضية.

احتشاد أهالي الإسماعيلية للمغادرة لرفح

وكان قد بدأ عدد من أهالى وأطفال وشباب محافظة الإسماعيلية فى التجمع منذ منتصف الليل وذلك تمهيدا للرحيل إلى مدينة رفح المصرية لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين.

جانب من التجمع، فيتو

وكان قد بدأ فجر اليوم الجمعة تجمع وفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم باتجاه مصر.



جانب من التجمع، فيتو

جانب من التجمع، فيتو

السيسي يرد على ترامب

والأربعاء الماضي أكد الرئيس السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

جانب من التجمع، فيتو

وشدد على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدًا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".



وأكد الرئيس السيسي، أن هذا "موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، يهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددًا على أن مصر لن تتساهل مع تهديد أمنها.

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