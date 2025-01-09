الخميس 09 يناير 2025
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محافظات

تدشين القاطرتين "عزم ١" و "عزم ٢" خلال الربع الأول من العام الجاري

أسامة ربيع: بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار لتطوير الأسطول المصري

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء القاطرات البحرية الجديدة التي يتم بناؤها لصالح هيئة قناة السويس بمصنع مصر للقاطرات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، حيث كان في استقباله مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة. 

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الهدف من زيارة رئيس الهيئة 

 وتهدف الزيارة إلى المتابعة الدورية لسير العمل والاطلاع على مستجدات عملية بناء خط الإنتاج الأولى للمصنع ببناء ١٠ قاطرات بحرية تحمل اسم "عزم" من طراز" Rastar 3200-W" بقوة شد ٩٠ طنا والمجهزة بأنظمة مكافحة الحرائق من الفئة الأولى، بالإضافة إلى متابعة بدء تنفيذ أعمال بناء ١٢ سفينة صيد أعالي بحار. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد الأعمال الإنشائية بمصنع اليخوت 

 وبدأت الجولة، بتفقد الفريق أسامة ربيع للأعمال الإنشائية بمصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة(Egypt Yachts)، تلا ذلك متابعة سير العمل بمصنع مصر للقاطرات، حيث اطلع على مستجدات أعمال بناء ٦ قاطرات في مراحل التنفيذ المختلفة حيث يجرى العمل على إعداد التجهيزات النهائية لتسليم القاطرتين "عزم ١" و"عزم ٢"، واستكمال أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية للقاطرتين "عزم ٣" و"عزم ٤"، بالإضافة إلى استكمال عملية تجميع البلوكات الخاصة بالقاطرتين" عزم ٥" وعزم ٦"، ولحام قرينة ٢ سفينة صيد أعالي البحار من أصل ١٢ سفينة صيد سيتم بناؤها بالمصنع.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقد ساحة البناء الخارجية 

عقب ذلك، تفقد الفريق أسامة ربيع ساحة البناء الخارجية بالترسانة حيث اكتملت بها أعمال بناء وتجميع البدن لـ ٦ قاطرات جار العمل فيهم على التوازي لاستكمال الأعمال الميكانيكية والكهربائية اللازمة وأعمال تركيب المعدات تمهيدا لتدشينهم تباعا خلال الفترة المقبلة.  

 

عقد شراكة دائمة مع الهيئة 

 وأكد الفريق أسامة ربيع أن مصنع مصر للقاطرات يعد تتويجا لعقد  الشراكة القائمة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر ونموذج طموح يحتذى به في التعاون مع القطاع الخاص حيث يستهدف العمل المشترك نحو توطين الصناعات البحرية في الترسانات الوطنية بما يتيح تلبية احتياجات السوق الداخلي وخلق فرص عمل وفتح أسواق خارجية للتصدير.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات البحرية وتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة، وذلك بإضافة ٢٨ قاطرة من طرازات مختلفة وقوة شد متباينة تتيح تلبية كافة متطلبات العمل داخل المجرى الملاحي للقناة وخارجه.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 وأضاف رئيس الهيئة أن العمل مستمر لتنفيذ التكليفات الرئاسية الجديدة ببناء ١٢ سفينة صيد أعالي بحار بتكنولوجيا متقدمة لتعمل كمنظومة متكاملة لصيد وإنتاج وتغليف الأسماك، ضمن جهود تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري من خلال طرازين مختلفين من تصميم مكتب التصميم الأسباني INSE NAVAL، أما الطراز الأول فهو طراز سفن صيد جر FT طولها ٥٠ مترا، وعرضها ٩.٧٥ متر، بعمق ٤.٩ متر، تحت إشراف هيئة الإشراف الفرنسية BV، والطراز الثاني هو طراز سفن صيد جانبية طولها ٥٠ مترا، وعرضها ١٠ أمتار، بغاطس ٤.٢ متر، تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 من جانبه، أكد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر على جاهزية الشركة لتلبية التكليفات الرئاسية نحو توطين الصناعات البحرية وخدمة الاقتصاد القومي، موضحا أن الشركة تشهد طفرة كبيرة على صعيد تطوير البنية التحتية الأساسية بإضافة ساحات بناء خارجية ورصيف بحري ومباني إدارية ومخازن، علاوة على إعداد التجهيزات اللازمة لتوطين صناعة بناء الوحدات البحرية المتنوعة بمواصفات عالمية تنافسية. 

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر إلى أن معدلات بناء القاطرات الجديدة تسير بخطوات متسارعة وفق الجدول الزمني المحدد حيث تتطلع الشركة إلى تدشين القاطرتين "عزم ١ " و"عزم ٢" خلال الربع الأول من العام الجاري والتي وصلت نسبة إنجاز أعمال البناء بهما إلى ٩٠٪ و٨٠ ٪  على التوالي، فيما يتم استكمال أعمال بناء القاطرتين "عزم ٣" و"عزم ٤" والتي وصلت نسبة الإنجاز بهما إلى ٦٠٪، و٥٥٪ على الترتيب، وذلك بالتوازي مع أعمال بناء القاطرتين "عزم ٥" و" عزم ٦" التي بلغت نسبة إنجاز أعمال البناء بهما إلى ٤٥ ٪  و٤٠٪ على التوالي. 

وأضاف الدجيشي أن مصنع مصر للقاطرات نجح في خلق قيمة تنموية ومجتمعية بتوفير فرص عمل جديدة في مجال صناعة بناء السفن حيث تم استقطاب ما يزيد عن ٧٠٠ عامل ومهندس منذ بداية عمل المصنع وحتى الآن، ومن المتوقع استمرار زيادة العمالة البشرية مع زيادة حجم إنتاج المصنع.     

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