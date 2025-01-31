الجمعة 31 يناير 2025
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أخبار مصر

فريق طبي بمستشفى 15 مايو ينقذ سيدة ابتلعت قطعة لحم كبيرة توقفت في المريء

فريق طبي
فريق طبي
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استقبلت عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى ١٥ مايو النموذجي، مريضة تبلغ ٥١ عامًا تعاني من صعوبة بالبلع وعدم بلع اللعاب نتيجة بلع قطعة كبيرة من اللحم توقفت بمنتصف المرئ، وعلى الفور تم إبلاغ فريق الجهاز الهضمي، وتم حجز المريضة ونزولها العمليات بصورة عاجلة. 

وقال المستشفى إنه تم إجراء منظار معدة طارئ ومحاولة استخراج كتلة اللحم من المرئ واستغرقت العملية حوالي ساعة. 

منظار المريء
منظار المرئ


وأكدت المستشفى أنه خرجت المريضة بصحة جيدة، وتم إبلاغها بالتوصيات اللازمة حتى لا يتكرر نفس الأمر مرة أخرى، وكذلك المتابعة بعيادة الجهاز الهضمي الخارجية لاستكمال العلاج والمتابعة.

كانت كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاحات جديدة للفرق الطبية بمستشفيات وزارة الصحة حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى جراحات اليوم الواحد رأس البر مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا تعاني من آلام شديدة في البطن وإمساك وقيء وانتفاخ البطن، ولديها تاريخ من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب.

تشخيص المريضة بانسداد معوي

وأوضح المستشفى أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تم تشخيص الحالة بانسداد معوي وتقرر إجراء جراحة استكشافية عاجلة. 

وتابعت: بعد التحضيرات الجراحية، وتحت التخدير العام تم عمل استكشاف للحالة، حيث وجد غرغرينا في حوالي 60 سم في الأمعاء الدقيقة، وتم إجراء عملية استئصال للجزء المتضرر،  وتوصيل في الأمعاء الدقيقة. 

وتقرر خروج الحالة إلى وحدة العناية المركزة للعلاج بعد الجراحة، ولتكون تحت الملاحظة المستمرة، والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقرة.

مستشفى ناصر التخصصي 

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 فيما استقبل مستشفى ناصر التخصصي مريضة تبلغ ٣٢ عامًا تعانى من آلام شديدة مزمنة بمنطقة الحوض، وتم عمل الفحوصات اللازمة، وتبين وجود أكياس بطانة رحم مهاجرة أكياس شيكولاتة على المبيض، وعلى الفور تم تحضير المريضة للتدخل الجراحي. 

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الجهاز الهضمي مستشفي ١٥ مايو صحة جيدة بمستشفى ١٥ مايو النموذجي

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