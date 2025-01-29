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أخبار مصر

وزير الصحة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية

اجتماع د.خالد عبدالغفار
اجتماع د.خالد عبدالغفار وزير الصحة

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة  عالمية متخصصة في تكنولوجيا الأجهزة الطبية، لبحث تفعيل سبل التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية في مصر وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

جاء اللقاء على هامش فعاليات مؤتمر الصحة العربي Arab Health Expo، الذي يُعقد خلال فترة من 27 إلى 29 يناير الجاري، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد منصة مثالية لتقديم أحدث التقنيات الطبية، ومناقشة التطورات المستقبلية، وبناء شراكات استراتيجية تعزز من جودة الرعاية الصحية عالميًا.

تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم توطين الصناعة المحلية 

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة، لتعزيز التعاون والشراكة مع الشركات العالمية، مما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم توطين الصناعة المحلية وإدخال التقنيات الحديثة لخدمة القطاع الصحي بمصر.

وقال «عبدالغفار» إن وزير الصحة أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التصنيع المحلي، بما يضمن توفير الدواء بجودة عالية وأسعار تلبي احتياجات المواطن المصري، مضيفًا أن الاجتماع بحث إمكانية إقامة شراكة بين الشركة ومجموعة العربي، بهدف توفير الأجهزة الطبية التي تنتجها الشركة  بالمنشآت الطبية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري

وتابع «عبد الغفار» أن اللقاء بحث أيضًا توفير برامج تدريبية وبناء قدرات العاملين بالرعاية الصحية، بما يضمن صقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم للتعامل مع أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري، بما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطنين.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن اللقاء تناول تفعيل الحلول المبتكرة، بما في ذلك التطبيب والمراقبة عن بُعد، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، لاسيما في المناطق النائية، مما يعزز العدالة في تقديم الخدمات الصحية، منوهًا إلى مناقشة إمكانية الاستفادة من تقنيات Nihon Kohden لتلبية احتياجات الرعاية الصحية في مصر، باعتبارها بوابة لدول العالم، وخاصة دول القارة الأفريقية.

 

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وأضاف أن اللقاء شهد بحث فرص الاستثمار في مجالي البحث والتطوير العلمي، بما يسهم في تعزيز الابتكار في القطاع الصحي، لافتا إلى بحث سبل التعاون المشترك لمكافحة الأمراض غير السارية والحد من انتشارها، والذي يعكس التزام مصر بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين.

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