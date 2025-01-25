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أخبار مصر

وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، وذلك في زيارة مفاجئة، حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.  

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الطوارئ، حيث استمع لآراء ومقترحات المرضى، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة، ومعرفة مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، وخلال الزيارة استجاب الوزير لإحدى المترددات، موجها بسرعة إجراء العملية الجراحية المقررة لعلاج طفلتها.

أماكن للغسيل الكلوي بالقرب من محل سكنهم

وقال «عبدالغفار» إن الوزير استجاب لبعض الحالات المترددة على المستشفى والتي تبحث عن أماكن للغسيل الكلوي بالقرب من محل سكنهم، موجهًا بتوفير أجهزة غسيل كلوي للمستشفى، وتوفير أسرة رعاية مركزة للحالات المتواجدة بالطوارئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة أسرة الطوارئ، وتنظيم حركة دخول المرضى والمرافقين من خلال شركة الأمن، ومراجعة تعاقد شركة النظافة بالمستشفى.

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وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم العظام، وغرفة الأشعة المقطعية، واطمئن على انتظام سير العمل بقسم العظام، ووجه بسرعة تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد ليحل محل القديم، كما تفقد الوزير وحدة القسطرة القلبية، ووحدة الرعاية المركزة، واطمئن على الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الرعاية.

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