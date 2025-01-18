السبت 18 يناير 2025
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محافظات

إزالة فورية لأعمدة مخالفة للبناء وأخرى لتعدي على الطريق العام بحي شرق أسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ إزالة أي محاولات للشروع في البناء المخالف بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة من المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن. 

 

نشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية ومسئولي المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء 

ولفت محافظ أسيوط إلى نشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز ومتابعة لرؤساء القرى ونواب رؤساء المراكز والأحياء لرصد أي مخالفة وإزالة فورًا، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

 

إزالة فورية لأعمدة مخالفة للبناء بشارع رياض 

 وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحى شرق بقيادة أبو العيون إبراهيم رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة مخالفة للبناء بشارع رياض، حيث تم التحفظ على بعض مواد البناء الموجودة بالموقع، كما تم إزالة تعدي على الطريق العام بعمل سلالم بشارع الجمهورية حيث تمت الإزالة بإشراف محمد إسماعيل وشريف وصفى وياسر أبو عليم شلتوت نواب رئيس الحى وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية ومدير قسم الإشغالات والمتابعة بالحي، وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف بدون رخصة، مشيرًا إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

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 يذكر أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة  لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

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