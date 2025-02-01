قرض الماشية لمستأجري الحظائر من البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي عن تفاصيل منح قرض الماشية للعملاء الراغبين من مستأجرين الحظائر.

وأوضح البنك أن شروط المنح والتمويل لقرض الماشية في ذلك الإطار تضم ما يلي:

شروط المنح

أن يكون المتقدم مستأجر لحظيرة ويقدم ما يفيد ذلك.

مدة التمويل 5 سنوات من ضمنها فترة سماح 9 أشهر.

الفئة التسليفية للشراء للرأس الواحدة كحد اقصى 75,000 للمحلى المحسن و130,000 للمستورد

بيتم اتاحة تمويل الثروة الحيوانية بحد ادنى 3 رؤوس وحد اقصى 15 رأس بدون رخصة

الفئة التسليفية للتغذية للرأس الواحدة 25,000 جم للمحلى و35,000 للمستورد.

يتم تحصين الرؤوس والتأمين عليها عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية فور وصلها الى المزرعة.

سعر الفائدة 5% سنويًّا.

مستندات قرض الماشية

وأوضح البنك الزراعي أن الأوراق المطلوبة لإتمام عملية تمويل قرض الماشية للعملاء من مستأجرين الحظائر هي الآتي:

عرض سعر من جانب المورد متضمن رقم حساب بنكى على ان يتم معاينة الرؤوس من جانب لجنة ثلاثية للتأكد من صلاحية الرؤوس.

(البنك يمول العميل بحد اقصى 80% من عرض السعر المقدم على ان يسدد العميل 20% كمساهمة فى المشروع ذاتيا).

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.

صورة من عقد التمليك أو عقد الإيجار الموثق بالشهر العقارى.

حضرتك تقدر تقدم طلب القرض من خلال اقرب فرع للحظيرة.



من جانب آخر شارك البنك الزراعي المصري كراعي بلاتيني في الاحتفال الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، لتكريم ذوي الهمم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس نقابة العاملين بالبنوك.



يأتي ذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري لدعم وتمكين ذوي الهمم باعتبارهم جزء من نسيج المجتمع وشركاء فاعلون في بناء الوطن، وذلك من خلال اتاحة خدمات خاصة وبرامج مصرفية وتمويلية برسوم وعائدات مخفضة لتحقيق الشمول المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم ذوي القدرات الخاصة لإقامة هذه المشروعات بمزايا وتيسيرات وأسعار عوائد خاصة لهم، لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم لدمجهم في المجتمع.

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