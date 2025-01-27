البنك الزراعي المصري يعلن عن تقديم خدمات مصرفية خاصة لذوي الهمم

شارك البنك الزراعي المصري كراعي بلاتيني في الاحتفال الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، لتكريم ذوي الهمم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس نقابة العاملين بالبنوك.



يأتي ذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري لدعم وتمكين ذوي الهمم باعتبارهم جزء من نسيج المجتمع وشركاء فاعلون في بناء الوطن، وذلك من خلال اتاحة خدمات خاصة وبرامج مصرفية وتمويلية برسوم وعائدات مخفضة لتحقيق الشمول المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم ذوي القدرات الخاصة لإقامة هذه المشروعات بمزايا وتيسيرات وأسعار عوائد خاصة لهم، لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم لدمجهم في المجتمع،



وعلى هامش الفعالية، أقام البنك جناحًا مميزًا استعرض من خلاله الجهود التي يقوم بها البنك لإتاحة الخدمات المصرفية لذوي الهمم وفقا لمتطلبات البنك المركزي المصري، حيث قام البنك باتخاذ عدة اجراءات من شأنها تيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات المصرفية والتمويلية، والتي من بينها اتاحة الخدمات المصرفية والتمويلية بأسعار خاصة لذوي الهمم لتحفيزهم على الادخار والعمل والانتاج ومن بينها تخفيض رسوم الخدمات والعمليات المصرفية للأفراد بنسبة 50 % واتاحة عائد مميز بزيادة قدرها 0.5% على الودائع قصيرة الأجل وزيادة 0.25% على عائدات حسابات التوفير أما فيما يتعلق بالقروض والتمويلات يتيح البنك تخفيضًا بقيمة 0.5 % على كافة فوائد القروض والتمويلات التي يحصل عليها ذوي الهمم. وجدير بالذكر أن البنك يعمل على تيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية دون تمييز بما يدعم تحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى توفير ماكينات صراف آلي ATM مميزة لخدمة ذوي الهمم، عبارة عن ماكينات ناطقة ومجهزة بإضاءة ملائمة لضعاف البصر، وكذلك نقاط دفع POS مزودة بلوحة مفاتيح تحتوي على أرقام بارزة ومتباعدة وفقًا لطريقة برايل.

كما كان البنك سباقًا بطباعة كتيبات بلغة برايل تشتمل على الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحسابات وتوزيعها على الفروع حتى يتمكن العملاء المكفوفين وضعاف الإبصار من الاطلاع عليها بأنفسهم قبل فتح الحساب، وتجهيز نحو 350 فرع على مستوى الجمهورية وتهيئتها بممرات خاصة للوصول للفرع والتحرك داخله بكل سهولة، فضلا عن تدريب الموظفين على التعامل بلغة الإشارة لمساعدة الصم والبكم، وتخصيص أرقام انتظار خاصة لذوي الهمم وكبار السن بهم لتقليل مدة انتظارهم بالفرع إلى جانب اتاحة خدمة الزيارة المنزلية لذوي الإعاقة وكبار السن لتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم في محل اقامتهم دون تكليفهم عناء الانتقال للفرع.

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