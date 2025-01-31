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حوادث

بدء غلق شارع محمد مظهر بالزمالك لرفع وحدة التبريد المركزية بفندق هيلتون

غلق شارع محمد مظهر،
غلق شارع محمد مظهر، فيتو

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق شارع محمد مظهر كليًّا بداية من تقاطعه مع شارع المرعشلى وصولًا لتقاطعه مع شارع سمير زكي، بسبب أعمال رفع وحدة التبريد المركزية أعلى سطح فندق هيلتون الزمالك ريزيدنسز.

 

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع أعمال رفع وحدة التبريد المركزية أعلى سطح فندق هيلتون الزمالك ريزيدنسز الكائن بشارع محمد مظهر بالقاهرة.


غلق شارع محمد مظهر

مما يستلزم الغلق الكلي لشارع محمد مظهر بداية من تقاطعه مع شارع المرعشلي وصولًا لتقاطعه مع شارع سمير زكي، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من الساعة 12:05 صباحًا من اليوم الجمعة الموافق 2025/1/31  حتى الساعة 12 ظهرًا غدا السبت الموافق 2025/2/1 ولمدة 36 ساعة.


مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية للقادم من شارع محمد مظهر: يسلك يسارًا شارع المرعشلي (تعديل اتجاه الحركة بشارع المرعشلي بالوصلة من شارع محمد مظهر وحتى شارع أحمد حشمت ليصبح دخول من شارع محمد مظهر وحتى شارع أحمد حشمت) فيمينًا شارع أحمد حشمت فيمينًا شارع سمير زكي تجاه شارع محمد مظهر مرة أخرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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