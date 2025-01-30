أزمة صفقات الزمالك الشتوية تصل أقسام الشرطة، وحسين لبيب يحرر محضرًا

تحولت أزمة عدم تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلى أقسام الشرطة.

ورغم تبقي يوم على غلق القيد الإفريقي، و8 أيام تقريبا على غلق القيد في مصر، إلا أن الزمالك لم يتعاقد مع أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن رغم نواقص الفريق.

وفي الوقت الذي أبرم فيه نادي الأهلي صفقات عديدة ومميزة، يأتي على رأسها؛ التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، لم يستطع مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب إبرام صفقات توازي الغريم التقليدي.

عدم تعاقد الزمالك مع صفقات أثار غضب جماهير الزمالك، خاصة أن الغريم التقليدي يواصل التعاقد مع صفقات سوبر.

أزمة صفقات الزمالك تتحول إلى المحاكم

بداية الأزمة، أن جماهير الزمالك هاجمت مجلس الإدارة وخاصة حسين لبيب في مباريات الفريق الماضية بالدوري والكونفدرالية.

تطورت الأزمة بعد تسريب رقم حسين لبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتشن الجماهير هجوما على رئيس الزمالك عن طريق رسائل نصية وعبر تطبيق "واتساب"، بسبب عدم التعاقد مع صفقات.

ومع استمرار عدم تعاقد الزمالك مع صفقات، واصلت الجماهير هجومها على حسين لبيب في مواقع التواصل الاجتماعي، ليقرر رئيس النادي تحرير محضر ضد أحد المشجعين.

حسين لبيب

ويواصل رجال المباحث الجنائية جهودهم من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول واقعة تحرير رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، محضرًا بمديرية أمن الجيزة ضد المشجع، بسبب منشورات سب وقذف بحقه، بعد تعاقد النادي الأهلي مع لاعبين سابقين في الزمالك وعدم إبرام النادي صفقات قوية.

ودفعت منشورات لأحد مشجعي الفارس الأبيض، رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، إلى تحرير محضر ضده في قسم شرطة الجيزة يتهمه فيه بالسب والقذف.

وقال المشجع، في تصريحات صحفية: إنه مقيم في إحدى الدول العربية، ولم يكن لديه أي معلومات عن المحضر الذي حرره ضده رئيس الزمالك.



وأضاف قائلا: “منشوراتي على (فيسبوك) ليست تعبيرًا عن رأي فقط، بل تعبير عن رأي الجمهور”.

تفاصيل واقعة تحرير رئيس نادي الزمالك

وحرّر رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، اليوم، محضرًا بقسم شرطة الجيزة ضد المشجع بسبب منشورات اعتبرها سب وقذف بحقه، بعد تعاقد النادي الأهلي مع لاعبين سابقين في الزمالك وعدم إبرام النادي صفقات قوية.

وتلقى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، اللواء أحمد الوتيدي، بلاغًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، مفاده تلقيه بلاغًا من رئيس نادي الزمالك حسين لبيب يتضرر فيه من مستخدم حساب على "فيسبوك" لنشره "بوستات" تتضمن سبًا وقذفًا لرئيس النادي بسبب صفقات النادي الأهلي في مقابل عدم تعاقد الزمالك مع لاعبين مميزين.



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