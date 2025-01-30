فريق بحث لكشف ملابسات سقوط طالبة بالهرم من شرفة مسكنها

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات سقوط فتاة من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة الهرم، من خلال فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات واستجواب أسرة الطالبة وشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطالبة تبلغ من العمر (16 عامًا)، طالبة بالصف الأول الثانوي، انتحرت قفزًا من الطابق السابع بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة حصولها على درجات ضعيفة في امتحان الترم الأول، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تلقى رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، يفيد فيه بسقوط طالبة من مكان مرتفع ووفاتها في الحال.

على الفور، انتقل النقيب أحمد عبادة معاون المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر وجارٍ العرض على النيابة.

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