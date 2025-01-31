أمير توفيق يتنازل عن شكواه ضد أحمد قندوسي

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، محامي أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أنه تم التنازل عن الشكوى المقدمة ضد أحمد قندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا.

وأفاد عبد العزيز، أن قندوسي مثل للتحقيق أمام النيابة العامة، وأكد في أقواله أنه لم يقصد أمير توفيق بهذا الحديث، وأكد أنه يرتبط بعلاقة صداقة وعلاقة طيبة معه، ولا يوجد أي خلافات معه، ولم يقصد أيضا النادي الأهلي".

وأوضح عبد العزيز أن الوكلاء أيضًا لم يقصدوا ذلك في حديثهم، والأقوال تم أخذها بالخطأ، ولم يقصدوا أمير توفيق".

وأفاد: أن أمير توفيق توجه للنيابة اليوم، للتصالح والتنازل عن الشكوى المقدمة، وهذا أكبر رد اعتبار لأميرـ ووصفه بأنه شخص نزيه “، مضيفا: أمير توفيق قال إنه طالما هو ليس المقصود بالحديث فأنا سأتنازل عن الشكوى”.

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