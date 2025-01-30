بعد شائعة وفاته، أول ظهور لـ«أمح الدولي» مع شقيقه بالمستشفى ووالدته تكشف حالته

الحالة الصحية لـ أمح الدولي، حالة من القلق والحزن الشديد انتابت مشجعى الكرة المصرية، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شائعات، خلال الساعات الماضية، عن وفاة أبرز مشجعي النادي الأهلي، أمح الدولي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وصلت لمطالبة شقيقه جمهور الكرة في مصر، وخاصة جمهور الأهلي بالدعاء له.

انتشار شائعة وفاة أمح الدولي وأول ظهور له مع شقيقه

بداية الشائعة ظهرت بعد ساعات قليلة من تدوينة كُتب على الحساب الرسمي لـ أمح الدولي عبر الفيس بوك، حيث نشرت صورة أمح في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في القاهرة، وكُتب تحت الصورة الحالة الصحية لـ أمح "دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ... جلطة بالمخ والتهاب رئوي".

انتشار شائعة وفاة أمح الدولي، فيتو



بعد التدوينة التي نُشرت على صفحة أمح الدولي في الفيس بوك، التي كشفت عن تطور حالته الصحية، بدأت الشائعة تنتشر بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفاده أن أمح الدولي "توفي"، وتصدر اسم أمح الدولي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"

وفور انتشار الشائعة كشف أشقاء أمح الدولي عن حقيقة وفاة أمح الدولي، فعلق شقيق أمح الدولي قائلًا: "بجد مش عارف الناس بتسفيد إيه لما تكتب أن في حد توفى بدون ما تتأكد.. كل ما يشار حوالين وفاة أمح الدولي مشجع الأهلي غير حقيقية.. هو لسة بخير تحت رعاية ربنا ومفيش أي حاجة من الكلام دة.. حالته متأخرة ويحتاج دعواتكم.. أمح الدولي يدخل العناية المركزة بجلطة في المخ والتهاب رئوي".

والدة أمح الدولي تكشف تطورات حالته الصحية

ولم يكتف شقيق أمح الدولي، محمد التحيوي أو ميمو الدولي، بالكشف عن حقيقة انتشار شائعة وفاة شقيقه أمح، لكنه ظهر في أحدث مقطع فيديو مع شقيقه أمح قائلًا: "إن شاء الله أمح هيبقى زي الفل"

ربنا يشفيك يا امح ربنا يشفيك ولا صحة لاخبار وفاته 🥲🥲🥲🥲🥲 pic.twitter.com/yfwp5ewD4t — Hashem هشام عيد Eid (@Eidhashem7) January 30, 2025

وكشفت والدة أمح الدولي عن تطورات حالته، وعلقت على الشائعة، فقالت: "ابني عايش مماتش وخبر الوفاة كاذب "وأمح" أصيب بجلطة وصعوبة في النطق وحالته صعبة جدًا وأطلب من الجميع الدعاء له ربنا يشفيه ويعافيه يارب العالمين"

وتصدر اسم أمح الدولي تريند مصر، وجمعت شائعة وفاته كل جماهير الكرة المصرية، ومشجعي الساحرة المستديرة في كل أندية مصر، حيث شارك جماهير الزمالك والأهلي والإسماعيلي، وجميع مشجعي الكرة في الكشف عن حقيقة شائعة وفاة أمح الدولي، مع تكثيف الدعاء له بالشفاء.

أمح الدولي يجمع حوله مشجعي الكرة في كل نوادي مصر

وعلق الناقد الرياضي محمد جمال فقال: "بجد مش عارف الناس بتسفيد إيه لما تكتب أن في حد توفى بدون ما تتأكد.. كل ما يشار حول وفاة أمح الدولي مشجع الأهلي غير حقيقية.. هو بخير ومفيش أي حاجة من الكلام دة".

أبرز مشجعى الأهلي أمح الدولي، فيتو

وقال المشجع الأهلاوي أحمد كامبا أبو حمزة: " كل ما ينشر حول وفاة أمح الدولي مشجع الأهلي غير حقيقي.. هو بخير ومفيش أي حاجة من الكلام دة لكن الحالة حرجة دعواتكم له".

أما المشجع الزملكاوي عادل محمود النمس فعلق قائلًا: "دعوة من زملكاوى بس فعلا بدعو لك بالشفاء والرجوع لتشجيعك الجميل والدم الخفيف ربنا يشفيك ياابني ويمتعك بالصحة دائمًا".

أمح الدولي مع مشجعى الإسماعيلي، فيتو

وقالت المشجعة الإسمعلاوية أمينة: "نتمنى الشفاء العاجل لصاحب القلب الطيب امح الدولي دعواتكم"

أما المشجع الأهلاوي محمد الجزار فقال: "الحالة صعبة جدًا".. يارب احفظ أمح "الطيب" بحفظك الجميل.. وعدي الأزمة دي على خير".

أمح الدولي على قيد الحياة بين أيادي الله

ورد البلوجر أسامة سعيد فقال: "ياريت ياجماعه قبل ما نقول خبر عن أي شخص نتأكد الأول من المعلومة عشان الناس دي عندها بيت وأهل وللأسف الإشاعات دي ممكن تكون سبب في تدمير مجتمع كامل مش مجرد شخص ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعًا امح الدولي بخير الحمد لله".

🚦الفديو دا تاريخى من امح الدولى وكهربا فى استقبال خالد بوطيب 😂

بيقولو انت اللى هتجيب إيقاف للزمالك #ايقاف_قيد_جديد_للزمالك pic.twitter.com/ZJ9BkqVYay — Bebo El Kelany (@BeboElkelany) April 24, 2024



وعلق بعض جماهير الكرة قائلين: "تعرض أمح لجلطة أمس.. دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ.. دعواتكم بالشفاء العاجل ربنا يشفيه ويعافيه شفاء يغادر كل يقم وشفاء عاجلا غير أجل".

وقال الناقد الرياضي إبراهيم خليفة "تعرض لأزمة ودخل العناية المركزة ففي كل الأحوال نتمنى له الرحمة وربنا يرحمه ويشفي لو هو لسه على قيد الحياة ويرحمه برحمته في كل الأحوال بين ايدين ربنا".

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