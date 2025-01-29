خناقة بين جماهير الأهلي والزمالك على بن شرقي، والنشطاء يكشفون سر عدم توقيعه للقلعة البيضاء

أثارت صفقة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، التي وقعها للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، جدلًا واسعًا ومشادات بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ففي الوقت الذي يشعر جمهور الأهلي بالرضا لتوقيع صفقة أشرف بن شرقي ومحمود تريزيجيه للأهلي، يشعر جماهير الزمالك بالحزن لعدم تمكن الزمالك من توقيع صفقة بن شرقي، الذي سيرتدي قميصًا آخر غير قميص الزمالك، الذي كان أحد لاعبيه.

صفقة أشرف بن شرقي طعنة في ظهر الزمالك

في البداية علق عضو نادي الزمالك، حازم إمام، في أحد البرامج الإذاعية؛ على صفقة أشرف بن شرقي فقال: "حازم إمام: صفقة بن شرقي خنجر في ضهر إدارة نادي الزمالك.. صفقة قوية ومتعبة معنويًا لجمهور الزمالك.. الأهلي ضرب عصفورين بحجر لأنها تدعم فريقه وتقضي على مجلس إدارة الزمالك أمام جماهيره.. أشرف بن شرقي من أهم لاعبى الزمالك، الذين تألقوا معه".

أشرف بن شرقي، فيتو



وأضاف حازم إمام " الصفقة موجعة للزملكاوية طبعًا ومدوية للأهلي وجماهيره وهي خنجر في ظهر إدارة الزمالك صفقة متعبة معنوية لجمهور وإدارة الزمالك اللي هتتهاجم هجوم كبير الصفقة عصفورين بحجر هتخلص على مجلس إدارة الزمالك جماهيريًا.. الزمالك لو كان معاه فلوس كان هيتعاقد مع أشرف بن شرقي ومش هيروح الأهلي.. الموضوع كله فلوس"

وعلق أحد نشطاء جماهير الزمالك فقال: "أشرف بن شرقي مستواه أصبح أقل جدًا والدليل أنه خارج المنتخب من بعد ما ترك الزمالك، من يبيع الزمالك قيراط نبيعه ٢٤.. وبكرة يعرف الفرق"

أما البلوجر أحمد حامد فقال: "صفقه بن شرقي للأهلي هتبقي موجعه فعلًا لأن أشرف محبوب من جماهير الزمالك كلها ويعز عليهم يشوفوه بتيشيرت غير تي شيرت الزمالك"

بن شرقي ضرب عصفورين بحجر

أما البلوجر علي الجمل فقال: "صفقة بن شرقي خنجر في ضهر إدارة الزمالك الصفقة دي قوية للأهلي ومتعبة معنويا لجمهور الزمالك تحديدًا لإدارة الزمالك التي ستهاجم هجومًا ضاريًا. فكرة أن أشرف بن شرقي يروح الأهلي ضرب عصفورين بحجر جاب لعيب قوي وفي نفس الوقت انت بتخلص على مجلس إدارة الزمالك جماهيريا"

توقيع أشرف بين شرقي للأهلي يحزن جماهير الزمالك، فيتو

وعبر أحد الناشط الزملكاوية محمد أشرف عن حزنه فقال: "صفقه بن شرقي خلصت وأحرقت مجلس الزمالك... وجودهم أصبح مثل عدمه حتى القرض الذي أخذوه سيصرف علي الجزيري وبعض اللعبين الأقل مهارة فى النادى"

وقال أحد النشطاء من جماهير الزمالك: "في أقل من 48 ساعة.. نجمان يختاران الأهلي! ‏اللاعب المصري " محمود تريزيجيه " يفضل العودة إلى القلعة الحمراء وينتقل من الريان القطري بناءً على رغبته. ‏الجناح المغربي " أشرف بن شرقي " يفسخ عقده مع الريان متنازلًا عن مستحقاته، من أجل ارتداء قميص الأهلي."

ووجه واحد من جمهور الزمالك عن رأيه فقال: "أشرف بن شرقي عادى الأهلي والزمالك بيبدلوا مع بعض، خلي عندكم روح رياضيه، هو أحنا زعلنا عادى يعنى أخدتم ٣ لعيبه من عندنا بعون الله هناخد ٣ بفرقه من عندكم باقي الزوز بس"

مجلس إدارة الزمالك يتسبب في صفقة الأهلي مع بن شرقي

وقال البلوجر هاني عثمان "لو كان على المهارة فأشرف أمهر لو كان على الخطورة فهو أخطر..."

أما الناقد والبلوجر علي خلاف فقال: "أشرف بن شرقي في الأهلي بشكل رسمي وحسبي الله ونعم الوكيل... وصل المغربي أشرف بن شرقي يا كابتن حسين وهيعدي على المهندسين ويروح الأهلي.. كنت قد كتبت بالأمس عن عرض ثلاثة من رجال الأعمال الزملكاوية تحمل راتب أشرف بن شرقي على مجلس إدارة نادي الزمالك... قلت في معلوماتي أن سؤولي الزمالك رحبوا بعرض رجال الأعمال بشأن صفقة بن شرقي ولكن هناك تخوف من الأزمه أو الثلج بين المغربي ووكيله وبين مسؤولي الزمالك جراء المفاوضات الغير ناجحة في الميركاتو السابق!"

وقال علي خلاف "إن الأهلي خلص النهاردة بشكل رسمي وكان مخلص كل حاجة مع أشرف بن شرقي فدا عشان الناس اللي هناك بتخـلص بالفعل وعندهم سرعة مش زي عندنا لسه بنفكر ولسه هنكلم فلان ولسه هنصالح أخو بن شرقي ولسه هنقرب وجهات النظر ولسه هنشوف الموضوع هيمشي ازاي ولسه هنجتمع يكون الأهلي خد 500 بطولة بفضل بن شرقي!"

سر عدم توقيع بين شرقي للزمالك، فيتو

وكشف أحد النشطاء سر عدم توقيع أشرف بن شرقي للزمالك فقال: "جمهور الزمالك كان عنده أمل إن بن شرقي يجي الزمالك أو حتى لا يذهب الأهلي لأنه مش هيتحمل هذا المشهد القاسي ولكن المشكلة في يا مسؤولي النادي والذي يفاوض، صفقة انتقال اللاعب الذي تنازل قبل كدا عشان الزمالك، قبل كدا كل شيء كان جاهز مع أشرف بن شرقي والتذاكر اتحجزت لعودة أشرف بن شرقي للزمالك وفي الآخر قيل لرشيد انتم آخركم 400 ألف دولار وجبت صفقة القرن البولندي روبرت ميشلاك ليفاندوفسكي بـ700 ألف دولار! وطالبنا المسؤولين في الزمالك بالتدخل من بدري من بدري ولكن لا حياة لمن تنادي! بقينا ننتظر منه من رجال الأعمال"

الزمالك أخذ من بن شرقي أفضل أيامه

وعلق البلوجر أكرم شعبان عبده قائلًا: "بلاش نعمل "مندبة" على الفاضي.. ده عالم احتراف وكل واحد يعمل اللي عاوزه.. إحنا أخذنا منه أفضل سنواته وخلاص.. شكرا.. خلونا نركز مع الفريق وندعمه لأن عندنا فريق كويس.. والله يكون في عون مجلس الإدارة...مع التركة السيئة"

خناقة على صفقة أشرف بن شرقي، فيتو

وقال البلوجر محمد حسين أحمد: " استاذنا الأفضل لاتأخذ الأمور بهذا التعب.. والله حرام ضياع فلوس علي لاعب استتفذ ماعنده. ولم ينجح لاعب بعد تركه للفريق. نظرة وفرصة الشباب. مش معقول نموت المواهب ونضيع الفلوس وأيضا البطولات اقترح ان نتبني موسم استثنائي بمدرب مصرى ونصعد بعض الناشئين ونبحث عن مواهب أخرى وناشئين افارقة.ويارب بن شرقي ينجح مع الأهلي ببطولة كاس العالم للاندية"

أما البلوجر وليد أحمد فقال "لازم مجلس إداره الزمالك يرحل في أقرب وقت لان ليس علي قدر مسؤوليه نادي بحجم نادي الزمالك وجماهيره"

وقال البلوجر عز الدين مسعد: "خلينا نشوف زيزو وفتوح. درس بسيط هو لاتقارن الاهلي مع حد رجاء لأنها إدارة لاتعلوا علي اسم الاهلي كنادي ولاكبير الا الاهلي الأشخاص مرحله فقط ارجوا ان تكون تعلمت شيء"

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