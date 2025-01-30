الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

أمح الدولي
أمح الدولي

كشفت شقيقة أمح الدولي، المشجع الشهير للنادي الأهلي، عن تفاصيل الحالة الصحية لشقيقها، نافيةً الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عن وفاته.

وأكدت لـ “فيتو” أن أمح ما زال على قيد الحياة، ولكنه يعاني من ظروف صحية صعبة بعد إصابته بجلطة في المخ.

وأوضحت شقيقة أمح أن المشجع المعروف تم نقله إلى مستشفى المقاولون العرب لتلقي العلاج، حيث لا يزال تحت الرعاية الطبية. 

وأشارت إلى أن العائلة تواجه صعوبات مالية في سداد فواتير المستشفى، التي بلغت ما يقرب من 35 ألف جنيه، دون أن تحصل على أي مساعدة مالية حتى الآن.

وناشدت شقيقة أمح المسؤولين في النادي الأهلي والجهات المعنية بالوقوف بجانب العائلة في هذه الأوقات الصعبة، ومساعدتها في تغطية التكاليف الطبية الباهظة. 

وأعربت عن أملها في أن يلبي النادي الأهلي، الذي يكن له أمح ولاءً كبيرًا، نداءها لتخفيف العبء عن كاهل العائلة.

وكانت بعض الشائعات انتشرت عن وفاة أمح الدولي الذي يتمتع بعلاقة قوية ومحبة من كل لاعبي الاهلي ومشجعيه.

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أمح الدولي وفاة امح الدولي النادي الأهلي

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