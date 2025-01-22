الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

أمح يودعه بمطار القاهرة، كهربا يطير إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الاتحاد

كهربا وأمح
كهربا وأمح

غادر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي القاهرة، فجر اليوم الأربعاء، متجها إلى ليبيا للانضمام لصفوف فريق الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كهربا يغادر القاهرة الي ليبيا

ونشر أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي وصديق كهربا صورة تجمعهما بمطار القاهرة الدولي فجر اليوم وهو يودعه، وعلق عليها: (هتوحشني يا صديقي).

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

وأسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

كشف حساب كهربا مع الاهلي

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

وأنهى كهربا منذ عدة ايام كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

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