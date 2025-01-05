الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

شقيق أمح الدولي يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعلاج طبيعي خاطئ (فيديو)

أمح الدولي مشجع النادي
أمح الدولي مشجع النادي الأهلي، فيتو

كشف محمد شقيق أمح الدولي أحد مشجعي النادي الأهلي المصاب بمتلازمة داون، اآخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة إثر إصابته بشرخ وكسر في فقرات العمود الفقري.

الحالة الصحية لأمح الدولي

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"صحة أمح حاليا ليست جيدة".

المشكلة الصحية التي يعاني منها أمح الدولي 

وتابع:"بعد سقوط أمح الدولي على ظهره ذهبنا به للمستشفى، وهناك تم تشخيصه بأنه تعرض للكسر في فقرتين بالعمود الفقري، الـ 11 والـ12، وأبلغونا بحاجته للراحة في المنزل لمدة ما بين شهرإلي شهرين مع تناول العلاج والمسكنات، وبعد ذلك أرسل لنا الدكتور أحمد أبو النصر رسائل عبر التيك توك بأن لديه علاجا لشقيقي".

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معانا أمح الدولي

وأكمل:"ذهبنا للدكتور أحمد أبو النصر، وأخذ منه دم ثم حقنه بالبلازما، وهي عبارة عن مسكن مؤقت لألم الفقرات، ولا يوجد أي تحسن منذ وقتها أي حوالي شهرين، بل إن الألم يزداد من مكان لآخر، وبدلا من وجود كسر في فقرتين أصبح هناك كسر وشرخ في الأولى والخامسة".


ولفت:"أمح الدولي غير قادر على الحركة، وذهبنا اليوم لمستشفى الهلال أبلغونا بأنه بحاجة للراحة ولا يوجد له أي علاج، ولا نعرف كيف نتصرف".
 

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