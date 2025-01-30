الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

غزة مقبرة الغزاة، كتائب القسام تستهزئ بجيش الاحتلال

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

عرضت كتائب القسام، اليوم الخميس، لافتة تحمل شعارات عدد من الألوية العسكرية في جيش الاحتلال  الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تعرضت لكمائن قاتلة وتكبدت خسائر فادحة خلال المعركة في شمال غزة.

كتائب القسام تستهزئ بجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وتضمنت اللافتة شعارات معدلة لألوية "الناحال" و"كفير" و"جفعاتي" و"401" وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرب النفسية التي تستخدمها المقاومة لتسليط الضوء على خسائر جيش الاحتلال  الإسرائيلي في المواجهات الدائرة بالقطاع.

اللافتة التي رفعتها كتائب القسام

وسلمت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، المجندة الإسرائيلية آجام بيرجر للجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب إخراجها من مبنى مدمر نتيجة القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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وتعد هذه الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، والتي بموجبها سيتم تحرير 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم من أصحاب المؤبدات "السجن مدى الحياة"، و48 أسيرا من الأحكام العليا، كذلك 30 أسيرا من الأطفال. 

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كتائب القسام جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة حماس

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