ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر ناصر منسي مهاجم الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف، قبل الجولة الـ 11.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 11

ناصر منسي الزمالك 6 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

فيستون كالالا مايلي بيراميدز 4 أهداف

إمام عاشور الأهلي 4 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف

على فوزي “إنبي- مودرن سبورت” 3 أهداف

حسام حسن سموحة 3 أهداف

وتنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري الممتاز بمواجهات قوية على رأسها لقاء بيراميدز والزمالك وتختتم الجولة بمواجهة الأهلي مع مودرن سبورت.

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري

الجمعة 31 يناير

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش.. 4 مساءً

الجونة ضد حرس الحدود.. 4 مساءً

بيراميدز ضد الزمالك.. 7 مساءً

السبت 1 فبراير

إنبي ضد البنك الأهلي.. 4 مساءً

زد إف سي ضد المصري.. 4 مساءً

بتروجيت ضد الاتحاد السكندري.. 7 مساءً

فاركو ضد غزل المحلة.. 7 مساءً

الأحد 2 فبراير

سيراميكا ضد سموحة.. 4 مساءً

مودرن سبورت ضد الأهلي.. 7 مساءً

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.