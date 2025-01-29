حصاد 10 جولات من الدوري الممتاز، بيراميدز يعتلي القمة، الزمالك أقوى خط هجوم بـ 21 هدفا، وناصر منسي يتصدر قائمة الهدافين، والأهلي صفر خسارة

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025.

ولأول مرة منذ فترة طويلة، تتساوى جميع الأندية بخوض 10 مباريات بعد مرور 10 جولات دون تأجيلات لأي فريق.

وفي السطور التالية نعرض أبرز الأرقام بعد أول 10 جولات في الدوري الممتاز بموسمه الاستثنائي.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة العاشرة

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادله مع الأهلي في قمة الجولة العاشرة بنتيجة 2-2.

وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز كالتالي:

1- بيراميدز 21 نقطة

2- الزمالك 20 نقطة

3- الأهلي 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 18 نقطة

6- بتروجيت 16 نقطة

7- البنك الأهلي 14 نقطة

8- زد اف سي 13 نقطة

9- الاتحاد السكندري 13 نقطة

10- الإسماعيلي 12 نقطة

11- حرس الحدود 12 نقطة

12- فاركو 12 نقطة

13- طلائع الجيش 12 نقطة

14- سموحة 11 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة العاشرة

عزز ناصر منسي مهاجم الزمالك صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف، بعد الجولة العاشرة.

وجاء ترتيب قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:"

ناصر منسي الزمالك 6 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

فيستون كالالا مايلي بيراميدز 4 أهداف

إمام عاشور الأهلي 4 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف

على فوزي “إنبي- مودرن سبورت” 3 أهداف

حسام حسن سموحة 3 أهداف

الزمالك أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز

يعد فرق الزمالك، أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز للموسم الجاري بعد مرور 10 جولات بواقع تسجيل 21 هدفا.

فيما يأتي في المركز الثاني بقائمة الأكثر تهديفا فريق بيراميدز بواقع 17 هدفا، والأهلي ثالثا برصيد 16 هدفا.

الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يخسر

رغم احتلال الأهلي المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، إلا أنه الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للخسارة.

وخاض الأهلي 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة الأقل خسارة، فريق بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بواقع خسارة وحيدة.

الأهلي وبيراميدز

غزل المحلة والجونة الأكثر تعرضا للخسارة

يعد فريقا غزل المحلة والجونة، الأكثر تعرضا للخسارة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 10 جولات، بواقع الهزيمة في 6 مباريات.

ويأتي في المركز الثاني أندية سموحة، إنبي ومودرن سبورت بواقع تلقي 5 هزائم أي نصف عدد المباريات التي خاضها الثلاثي في الدوري.

نتائج مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الاتحاد السكندري 1-0 الإسماعيلي

طلائع الجيش 0-0 فاركو

الأهلي 2-2 بيراميدز

غزل المحلة 0-1 سيراميكا كليوباترا

الزمالك 4-1 الجونة

المصري البورسعيدي 2-1 إنبي

حرس الحدود 1-0 مودرن سبورت

البنك الأهلي 0-2 بتروجيت

سموحة 2-1 زد اف سي

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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