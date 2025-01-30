موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت بالدوري والقنوات الناقلة

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025، وذلك في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين على أرضية معلب السلام.

موعد مباراة الاهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن يوم الأحد المقبل على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الحادية عشر للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدف واهتزت شباكه بست أهداف

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه بـ11 هدفا.

وأصدر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعليمات صارمة للاعبين بضرورة التواجد في مقر النادي بالجزيرة اليوم في الساعة الثانية عصرًا، قبل بدء التدريبات بساعة، وذلك للمشاركة في جلسة تصوير جماعية. وأكد الجهاز الإداري أن حضور الجلسة إلزامي، مع منع أي اعتذار أو تأخير أو غياب.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فإن جلسة التصوير تأتي بالتعاون مع أحد رعاة النادي وبالتنسيق مع إدارة التسويق بشركة الكرة، حيث تُعد جزءًا من الأنشطة الترويجية التي يقوم بها النادي لتعزيز تواجده الإعلامي والتسويقي.

من ناحية أخرى، يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية اليوم في الثالثة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت المقررة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري العام. يأتي ذلك بعد استراحة دامت 48 ساعة حصل عليها الفريق عقب تعادله مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية.

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة القادمة لاستعادة زخمه التنافسي في الدوري العام، حيث يتنافس الفريق مع الزمالك وبيراميدز على صدارة الترتيب. ومن المتوقع أن تشهد تدريبات اليوم مشاركة الثلاثي الجديد في الفريق، وهم السلوفيني جراديشيار والثنائي المصري أحمد العش وأحمد رضا، الذين انتقلوا حديثًا إلى القلعة الحمراء من ناديي زد وبتروجيت.

وسيغيب عن التدريبات الجماعية اليوم عدد من اللاعبين المصابين، وهم: وسام أبو علي، وخالد عبد الفتاح، وطاهر محمد طاهر، وياسر إبراهيم، وكريم فؤاد.

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