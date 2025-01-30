الأكثر دموية منذ عقود، تفاصيل جديدة بشأن حادث الطائرتين الأمريكتين بواشنطن

أكد مصدر أمني أمريكي أن عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين في حادث تصادم طائرة من طراز (CRJ700) تابعة لشركة PSA Airlines مع مروحية سيكورسكي H-60 في الجو أصبحت أكثر صعوبة.

كارثة الطائرة بواشنطن

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر في وحدات الإنقاذ قولها: “قد تكون كارثة الطائرة بواشنطن هي الأكثر دموية منذ عقود”، مشيرة إلى أن قسم الإطفاء في واشنطن سخر 300 عنصر بحث وإنقاذ للوصول إلى ضحايا اصطدام الطائرة المدنية بمروحية عسكرية في واشنطن.

عائلات ضحايا حادث اصطدام الطائرة

كما أنشأت إدارة المطارات الأمريكية مركزا للتواصل مع عائلات ضحايا حادث اصطدام الطائرة بمروحية قرب مطار ريجان.

ظروف جوية صعبة

بدوره، قال عمدة واشنطن: "نقوم بعمليات البحث والإنقاذ في ظروف جوية صعبة، والطائرة والمروحية المحطمتان ما زالتا في المياه حاليا، والتركيز منصب على عمليات الإنقاذ".

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