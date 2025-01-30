مشطورة نصفين، العثور على طائرة الركاب المنكوبة في نهر مجاور لمطار ريجان (صور)

حادث مطار ريجان، عثرت فرق الإنقاذ على طائرة الركاب التي اصطدمت بمروحية عسكرية فوق مطار ريجان بواشنطن في مياه نهر مجاور، وقد انشطرت إلى قسمين، حسب ما نقلت قناة "NBC" عن مصادر لم تسمها.



وفي سياق متصل، ذكرت سفارة روسيا الاتحادية في الولايات المتحدة لوكالة "ريا نوفوستي" أنها تتحقق مما إذا كان هناك أي مواطنين روس بين ضحايا الحادث الجوي.

وكانت هيئة الطيران الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن حادثة اصطدام بين طائرة ركاب من طراز "Bombardier CRJ700" على متنها 60 راكبا و4 من أفراد من الطاقم، ومروحية عسكرية من طراز "Sikorsky H-60".

وسقطت طائرة شركة "أمريكان إيرلاينز" في النهر المجاور لمطار رونالد ريجان الوطني وهرعت فرق وقوارب الإنقاذ إلى المكان.

واستبعدت السلطات الأمريكية فرضية العمل الإرهابي أو الإجرامي في الكارثة الجوية.

وفي أحدث إحصائية لضحايا الكارثة الجوية أفادت وسائل إعلام أمريكية بانتشال 19 جثة حتى الآن من النهر الذي سقطت فيه الطائرة المدنية بينما ذكر البنتاغون أن 3 جنود قتلوا في المروحية التي كانت تنفذ جولة تدريبية.

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