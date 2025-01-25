السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية والأغنام ضد مرض الجلد العقدي والجدري بالجيزة غدا

تطعيم الماشية
تطعيم الماشية

أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق  الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي والأغنام والماعز ضد مرض جدري الأغنام على مستوى جميع القري بأنحاء المحافظة على أن تبدأ فعاليات الحملة غدًا الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥.

توفير مستلزمات التحصين  من لقاحات وأدوات تسجيل

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة أنهت كافة استعداداتها لانطلاق الحملة، وذلك بتوفير مستلزمات التحصين  من لقاحات وأدوات تسجيل وترقيم الحيوانات والتجهيزات الطبية البيطرية من ثلاجات لحفظ وتداول اللقاح ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين.


ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه علي الوحدات القروية بالتعاون مع وحدات الطب البيطري لتحقيق أهداف الحملة القومية علي الوجه الأكمل لتعظيم الاستفادة القصوى من الحملة للمربين مشيرًا ان الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار مرض الجلد العقدي مديرية الطب البيطرى تحصين الماشية الحملة القومية لتحصين ألماشية التجهيزات الطبية محافظة الجيزة محافظ الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

وزيرة البيئة والبرنامج الإنمائي يناقشان تعزيز التعاون في المناخ والتنمية المستدامة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالجيزة، موعد الظهور وطرق الاستعلام

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية غدا

أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد حفل عيد الشرطة الـ 73، نص قرار جامعة الأزهر بشأن تعريب المقررات الدراسية بكليات الطب

فوضى في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. طلاب يثيرون الشغب ويتسببون في خسائر مادية بالإسكندرية.. إحباط محاولات غش بالشرقية.. وحالات إغماء لطالبات بالمنوفية والدقهلية

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العلوم سهل والوقت كان كافيا (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت

موعد نتيجة شهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

قفزة كبيرة، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت وهذا موقف البلدي

بطولة العالم لكرة اليد، سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا في ربع النهائي

مستجدات تطوير التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، أبرزها نظام البكالوريا

بالأسماء، مصرع ربة منزل وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بسوهاج (صور)

ارتفاع البلدي 3 جنيهات، أسعار الفراخ صباح اليوم السبت

منوعات

المزيد

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، مخطط سري لميلانيا ترامب بمساعدة بيزوس

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

براتب 9000 درهم.. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم على وظائف الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للزوجة مراقبة زوجها ؟.. أمين الفتوى يُجيب

خلط الحق بالباطل، تفسير الشعراوي للآية 71 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير رؤية أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية